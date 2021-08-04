В эффектном платье с прозрачными вставками: Эшли Грин на премьере фильма

В эффектном платье с прозрачными вставками: Эшли Грин на премьере фильма

Актриса появилась на красной дорожке в очаровательном образе.

34-летняя актриса Эшли Грин, которая прославилась ролью Элис Каллен в серии фильмов "Сумерки", посетила 4 августа премьеру фильма Aftermath, в котором исполнила главную роль.

На красной дорожке звезда появилась в длинном вечернем платье черного цвета от бренда Berta. Наряд был очень эффектным, ведь полностью был расшит пайетками, страусиными перьями и имел крупные прозрачные геометрические вставки. Дополнили красивый образ актрисы вечерний макияж, лаконичная прическа и серьги в форме полумесяцев.

Эшли Грин / Getty Images

Фильм ужасов Aftermath ("Последствия") расскажет о молодой паре, которая изо всех сил пытается остаться вместе. Как-то им предлагают удивительную сделку - приобрести по низкой цене дом. В последней попытке начать все сначала как пара они соглашаются, но их новый дом таит много ужасов и тайн. Трейлером актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также: В спортивных штанах и балетках: звезда "Сумерек" попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку