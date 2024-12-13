В эффектном платье с разрезом до бедра: Алессандра Амбросио блистала на красной дорожке

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио посетила гламурное светское мероприятие - Международный кинофестиваль на Красном море. В день закрытия мероприятия она вышла на красную дорожку и продемонстрировала эффектное платье.

На звезде было длинное платье со шлейфом от бренда Zuhair Murad, у которого был сложный дизайн. Верхняя часть изделия имела широкие плечи, один рукав и высокую горловину, также его украшала драпировка. Нижняя часть наряда была украшена драпировкой, высоким разрезом и роскошным декором с бисером.

Свой образ известная красавица дополнила серебристыми босоножками, множеством бриллиантовых украшений, ярким макияжем и объемной прической с локонами.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Напомним, что Амбросио также вернулась к сотрудничеству с брендом Victoria's Secret и вышла на подиум во время их недавнего шоу в сногсшибательном образе - в черном кружевном боди, которое сочеталось с сетчатой юбкой и босоножками от Rene Caovilla с ремешками-пружинами.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

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