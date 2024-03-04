В эффектном платье с вырезом на животе: Элли Голдинг блистала перед камерами церемонии Brit Award

В Лондоне прошла церемония вручения наград Brit Awards – главного музыкального приза Великобритании. Среди гостей на мероприятии появилась певица Элли Голдинг, продемонстрировавшая перед камерами сногсшибательный образ.

Элли выбрала для появления перед камерами эффектное шелковое платье нежного оттенка крем-брюле. Наряд был от бренда Alberta Ferretti из коллекции весна-лето 2024, но для нее его изменили, поскольку на подиуме платье было представлено коротким, а наряд Элли был с длинным шлейфом.

Также у платья было асимметричное декольте и вырез на животе, по бокам наряд был присобран, а на юбке имел высокий разрез, открывающий ногу. Завершали аутфит бриллиантовые украшения, серебряные босоножки, макияж и новая прическа - Элли не только опять стала блондинкой, но еще и для этой прически воспользовалась накладными волосами, чтобы добавить длины.

Элли Голдинг / Фото: Associated Press

Напомним, еще не так давно певица экспериментировала со стилем и оттенком волос. Голдинг перекрасила волосы в коричневый оттенок и несколько раз появлялась так на публике.

Элли Голдинг с темным оттенком волос / Фото: Associated Press

Элли Голдинг с темным оттенком волос / Фото: Getty Images

Элли Голдинг с темным оттенком волос / Фото: Getty Images

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