В эффектном платье со складками: Сидни Суини появилась в белом мини от Stella McCartney

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини вновь поразила своим образом для светского выхода, поскольку появилась в белом мини-платье, подчеркивающем ее безупречную фигуру. Актриса выбрала наряд от британского бренда Stella McCartney из коллекции весна-лето 2026.

Это было белое мини-платье со множеством складок и корсетом облегало фигуру. Асимметричный корсетный верх с одним коротким рукавом придавал образу современный и одновременно изысканный вид. Актриса дополнила образ элегантными белыми туфлями с острым носком, которые еще больше подчеркнули ее ноги. На бедрах платье было более объемным, что также привлекало внимание.

Сидни Суини / © Getty Images

Но все же изюминкой лука стала новая прическа актрисы — короткое каре со слегка завитыми кончиками, идеально гармонировавшее с платиновым оттенком волос Сидни. Сдержанный макияж и легкое сияние кожи подчеркивали природную красоту актрисы и создавали так называемый сдержанный гламур.

В тот вечер Суини получила премию за свою роль в биографическом фильме «Кристи». А вот на премьеру этой картины она также пришла новой прической.

Сидни Суини / © Associated Press