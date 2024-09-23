В эффектном полупрозрачном платье: Люпита Нионго вышла на красную дорожку кинофестиваля

В пятницу, 20 сентября, в Испании стартовал ежегодный Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне и продлится он до 28 сентября.
В рамках этого мероприятия состоялся показ анимационного фильма "Дикий робот". В оригинальной англоязычной озвучке этого фильма свой голос роботу Роз подарила актриса Люпита Нионго.
41-летняя звезда появилась на красной дорожке мероприятия, где продемонстрировала эффектное красное платье. Наряд Люпиты был от Модного дома Dolce & Gabbana.
Это было прозрачное кружевное платье с корсетом и тонкими бретельками, которое Нионго носила в сочетании с черными босоножками и чокером с большим цветком. Волосы актриса уложила в высокую прическу и сделала макияж.
Затем состоялся фотоколл к фильму, на котором Люпита появилась в необычном коричневом платье от PH5. Этот трикотажный наряд также имел белые вставки по бокам, фигурное декольте и принт в виде большого золотого цветка.
Сюжет мультфильма повествует о роботе по имени Роз, который после кораблекрушения оказывается на необитаемом острове. Чтобы выжить в суровых условиях, Роз привязывается к животным острова и заботится об осиротевшем гусенке.
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