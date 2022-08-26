В эффектном розовом луке: Хлое Кардашьян выбрала для гламурной вечеринки очень яркий образ

Для появления на публике она выбрала трендовый образ, который подчеркивал ее фигуру.

Звезда реалити-шоу Хлое Кардашьян попала под прицел папарацци, когда направлялась на вечеринку своей сестры Кайли, организованною в честь запуска новой линейки косметики от ее бренда Kylie Cosmetics.

Гламурное мероприятие проходило в Вествуде и Хлое надела для него трендовый total pink look от нескольких известных брендов: лосины и сапоги от Balenciaga, которые дополнила блейзером и кофтой. Также в руке Кардашьян несла маленькую сумку Hermes, а на глазах у нее были солнцезащитные очки в черепашьей оправе.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Яркий лук звезды подчеркивал ее постройневшую фигуру, но все же была одна деталь, которая заставила заволноваться. На лице у Хлое был наклеен бактерицидный пластырь телесного цвета, который она пыталась прикрывать волосами, но все на кадре папарацци он был заметен.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

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