Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

В эффектном розовом: Рита Ора показала в каком образе встречала Новый год

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В эффектном розовом: Рита Ора показала в каком образе встречала Новый год

Рита Ора / Instagram Риты Оры

31-летняя Рита Ора похвасталась перед фолловерами своим красивым образом.

Новый 2022 год артистка встречала в эффектном розовом комбинезоне с обнаженной спиной и кейп-накидкой. Обтягивающие штаны отлично подчеркивали формы певицы. Свой праздничный лук звезда дополнила многочисленными золотыми браслетами на запястьях, кольцами, светлым маникюром и насыщенным макияжем на лице. А также сделала стильную кудрявую укладку.

(листайте фото вправо)

Новый год Рита скорее всего встречала со своим возлюбленным -   46-летним новозеландским актером и кинорежиссером Тайкой Вайтити. В прошлом году пара часто появлялась на публичных мероприятиях вместе и не скрывала своих отношений от публики.

Читайте также:

Следующая публикация