В эффектном розовом: Рита Ора показала в каком образе встречала Новый год

31-летняя Рита Ора похвасталась перед фолловерами своим красивым образом.

Новый 2022 год артистка встречала в эффектном розовом комбинезоне с обнаженной спиной и кейп-накидкой. Обтягивающие штаны отлично подчеркивали формы певицы. Свой праздничный лук звезда дополнила многочисленными золотыми браслетами на запястьях, кольцами, светлым маникюром и насыщенным макияжем на лице. А также сделала стильную кудрявую укладку.

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Новый год Рита скорее всего встречала со своим возлюбленным - 46-летним новозеландским актером и кинорежиссером Тайкой Вайтити. В прошлом году пара часто появлялась на публичных мероприятиях вместе и не скрывала своих отношений от публики.

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