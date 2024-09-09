В эффектном топе-корсете со шнуровкой: Сара Джессика Паркер на съемках сериала в Нью-Йорке

Известная актриса выглядела превосходно в этом наряде. В этом образе она излучала гламур и женственность.

Наряды из сатина очень идут Саре Джессике Паркер, ведь в них она выглядит по-особенному эффектно. На очередных съемках сериала "И просто так..." в Нью-Йорке актриса вновь продемонстрировала подобный наряд.

На Паркер был костюм оттенка айвори, который состоял из корсетного топа-бюстье, украшенного шнуровкой по бокам и декорирован кристаллами под грудью, а также юбки ниже колен в форме тюльпана. Этот наряд является винтажным и был частью весенней коллекции Модного дома Dolce & Gabbana 2009 года.

Этот вечерний лук, который, скорее всего, героиня сериала Кэрри Брэдшоу надела на ужин с подругами, она носила в сочетании с серым оверсайз кардиганом от бренда Maison Margiela, которым сейчас руководит Джон Гальяно. В похожем кардигане в этом году на Met Gala блистала Ким Кардашьян.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Дополнили образ Сары Джессики прическа, несколько украшений, оригинальная сумка на ремешке-шнурке, а также гламурные фиолетовые босоножки на высоких каблуках от Aquazzura - одного из любимых брендов Меган Маркл.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

На данный момент закулисные кадры сигнализируют о возвращении экстравагантных платьев и винтажных вещей в гардероб главной героини. Также в новом сезоне мы однозначно увидим много сатина, ведь в прошлом месяце Паркер снималась в сцене на улице и тоже была запечатлена в очень похожем стиле - на ней был топ-корсет из сатинового шелка, но вот юбку она носила многослойную.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также не раз она появлялась в оттенках фиолетового на съемках. Как-то Сара Джессика попала под прицел папарацци в винтажной блузе от Chanel, которую носила 24 года тому назад, еще на съемках "Секса в большом городе".

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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