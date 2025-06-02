В эффектном тренче с декольте: Дженна Ортега удивила всех нарядом на мероприятии Netflix

Дженна Ортега / © Associated Press

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В Калифорнии прошло мероприятие Tudum Live, организованное Netflix для фанатов этой стиминговой платформы. Одной из звезд, которые посетили мероприятие, была главная актриса сериала «Уэнздей» Дженна Ортега.

22-летняя девушка появилась перед камерами в эффектном наряде от бренда Markgong. Ее лук включал платье-тренч из кожи градиентного раскраса. У наряда было глубокое декольте, а дополнила она лук платком на голове в цвет платья.

Дженна Ортега / © Associated Press

Также Дженна надела солнцезащитные очки, слингбэки от Jimmy Choo нежного кремового оттенка, а также завершила образ украшениями, макияжем и ярким маникюром.

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Дженна Ортега / © Associated Press

Затем Дженна переоделась в платье от Antonio Marras из коллекции осень-зима 2025 и вышла на сцену. Она дополнила образ кружевными перчатками.

Дженна Ортега / © Getty Images

Напомним, что также ранее мы рассказывали о платье, в котором Дженна станцевала свой знаменитый танец под песню Goo Goo Muck американской панк-группы The Cramps.

Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Associated Press Дженна Ортега / © Getty Images