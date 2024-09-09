В эффектном вязаном купальнике: девушка Венсана Касселя сверкнула стройной фигурой

Недавно 27-летняя австралийская модель – Нара Баптиста – и ее возлюбленный – 57-летний актер Венсан Кассель – отметили первую годовщину своих отношений. Наверно, именно с ним девушка и отправилась в отпуск к океану.

instagram.com/narahbaptista/

На новых пляжных снимках Нара позирует в черном вязаном купальнике, который эффектно подчеркивает ее стройную фигуру, и в черном парео с камнями.

instagram.com/narahbaptista/

А также в пестром бикини и с экзотическим цветком в волосах.

instagram.com/narahbaptista/

instagram.com/narahbaptista/

Отметим, Венсан Кассель официально подтвердил свои отношения с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой, опубликовав в Instagram несколько фото с ней в ноябре 2023-го. А в мае этого года пара посетила вместе Каннский кинофестиваль и позировала фотографам перед премьерой фильма "Партенопа". Кассель был в синем костюме и черной рубашке, а вот его спутница - в черном платье-бюстье и босоножках на каблуках от Prada.

instagram.com/narahbaptista/

Напомним, ранее модель Нара Баптиста снялась в чувственной фотосессии.

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