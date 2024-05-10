В эффектном желтом купальнике: Синди Кроуфорд показала архивное фото

Звезда 90-х в последнее время часто показывает свои старые снимки.

58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в Instagram серию архивных фото, на которых она запечатлена в желтой одежде. Она так и подписала снимки: "Капсула цвета: желтый".

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Но особое внимание, конечно, привлекла фотография, на которой она позирует с мокрой кожей и в эффектном желтом купальнике с высокой линией бикини и расстегнутой молнией. Выглядит Синди привлекательно. Когда и для какого журнала был сделан кадр, она не рассказала.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд показывала в своем фотоблоге, как с мужем отдохнула на яхте.

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