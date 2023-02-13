В эффектной пелерине и кюлотах с бахромой: супермодель Алина Байкова посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Образ звезды подиума был очень интересным и точно выделялся на фоне других гостей мероприятия.

Украинская красавица Алина Байкова появилась среди гостей на Недели моды в Нью-Йорке. Модель пришла на шоу бренда alice + olivia, где дизайнер Стейси Бендет презентовала коллекцию осень-зима 2023.

Алина выбрала для фэшн-мероприятия интересный образ, в котором сочетала белую пелерину на золотых пуговицах и с асимметричным подолом с джинсовыми кюлотами.

Штаны смотрелись также очень необычно, ведь были украшены бахромой из стразов. Образ модель дополнила гламурными босоножками со стразами и культовой белой сумкой Hermès Constance.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

Сумка на протяжении многих лет пользуется популярностью благодаря своей ручке-трансформеру, позволяющей носить ее на плече или через плечо. Байкова украсила свой аксессуар наклейкой с надписью Stand With Ukraine.

Алина Байкова / Фото: Getty Images

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