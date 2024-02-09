В эффектных костюмах с перьями: топ-модель Алессандра Амбросио показала фото с карнавала в Бразилии

Завтра, 10 февраля, в Бразилии стартует ежегодный карнавал, одно из самых грандиозных шоу в мире. По этому поводу 42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – решила вспомнить, как принимала участие в этом событии.

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В своем Instagram она показала серии фото, сделанных в разные годы. На них она Але позирует в эффектных костюмах с перьями, в экстравагантных головных уборах, мини-платьях, костюмах, расшитых камнями, а также с огромными крыльями за спиной.

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Будет ли в этом году участвовать в карнавале, Амбросио не сообщила, но ждем от нее новых ярких фото.

Напомним, ранее Алессандра Амбросио отдыхала на берегу Индийского океана и показывала фото в бикини.

Алессандра Амбросио в Таиланде / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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