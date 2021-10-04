В эффектных кроп-топах: Деми Мур посетила показ Stella Mc Cartney с дочерью

Знаменитостей опять заметили на модном шоу вместе.

Деми Мур и ее дочь Скаут прилетели во Францию, чтобы покорять модные показы на Неделе моды и посещать различные тусовки, организованные для селебрити. Несколько дней назад мама и дочь посетили показ новой коллекции бренда Chloe, а в понедельник засветились на показе коллекции весна-лето Stella Mc Cartney.

Выглядели знаменитости больше как сестры. 58-летняя Деми надела черный комбинезон с декольте-соткой, который сочетала с коричневым бомбером, сумкой на длинной ручке и грубой обувью.

Деми Мур и Скаут Уилис / Getty Images

30-летняя Скаут надела на показ мод черный кроп-топ, белые штаны-палаццо, а на плечи накинула маскулинный оверсайз жакет.

Деми Мур и Скаут Уилис / Getty Images

Несколько дней назад Мур также побывала на показе мод, но только в Милане. Актриса посетила показ-коллаборацию двух культовых брендов Versace и Fendi. Тогда она удивила белоснежным образом из новой коллекции бренда.

Деми Мур / Getty Images

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Стильные образы Деми Мур (21 фото)

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