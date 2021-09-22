В эффектных мини и на каблуках: Пэрис, Ники и Кэти Хилтон появились на мероприятии в Голливуде

Светские львицы появились на публике в полном составе.
Сестры Хилтон и их 62-летняя мама Кэти пришли на 16-ю ежегодную выставку игрушек для детской больницы Лос-Анджелеса в Abbey Food & Bar. Знаменитости позировали вместе для фото, демонстрируя свои яркие образы.
Сестры были в коротких нарядах, а их мама - в платье длиной до колена. Пэрис выбрала клетчатую юбку с бантом на бедре, которую сочетала с красной блузой, замшевыми сапогами и черным чокером. Ники надела клетчатое платье на пуговицах и с длинными рукавами, а вот Кэти Хилтон отдала предпочтение твидовому платью.
Блондинки дополнили свои луки макияжами, высокими каблуками, клатчами и красивыми укладками.
Ранее мы публиковали снимки Пэрис и ее мамы, сделанные на улице в Лос-Анджелесе. Светские львицы тогда ходили в кафе и решили попозировать фотографам.
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