В эффектных мини и на каблуках: Пэрис, Ники и Кэти Хилтон появились на мероприятии в Голливуде

В эффектных мини и на каблуках: Пэрис, Ники и Кэти Хилтон появились на мероприятии в Голливуде

Светские львицы появились на публике в полном составе.

Сестры Хилтон и их 62-летняя мама Кэти пришли на 16-ю ежегодную выставку игрушек для детской больницы Лос-Анджелеса в Abbey Food & Bar. Знаменитости позировали вместе для фото, демонстрируя свои яркие образы.

Сестры были в коротких нарядах, а их мама - в платье длиной до колена. Пэрис выбрала клетчатую юбку с бантом на бедре, которую сочетала с красной блузой, замшевыми сапогами и черным чокером. Ники надела клетчатое платье на пуговицах и с длинными рукавами, а вот Кэти Хилтон отдала предпочтение твидовому платью.

Блондинки дополнили свои луки макияжами, высокими каблуками, клатчами и красивыми укладками.

Пэрис, Ники и Кэти Хилтон / Getty Images

Ранее мы публиковали снимки Пэрис и ее мамы, сделанные на улице в Лос-Анджелесе. Светские львицы тогда ходили в кафе и решили попозировать фотографам.

Пэрис Хилтон с мамой Кэти Хилтон / Getty Images

Читайте также: В платье с цветочным принтом: 62-летняя мама Пэрис Хилтон появилась на мероприятии

Стиль Пэрис Хилтон (26 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку