В эффектных нарядах и с моносерьгой: красивая Сальма Хайек появилась сразу на трех обложках Vogue

57-летняя актриса, режиссер и продюсер – Сальма Хайек – стала главной звездой нового выпуска журнала Vogue Arabia. На одной из обложек глянца – всего их будет три – звезда появилась в эффектном образе: кожаном черном платье с принтом в виде большой алой розы от Alexander McQueen, с крупной золотой моносерьгой тоже в виде розы и с красной помадой на губах.

Также Сальма примерила и другие красивые образы: платье, расшитое пайетками, от Balenciaga, черное платье с V-образным декольте от Gucci, кутюрное платье фасона "русалка" от Rami Kadi Maison de Couture и др. Все луки дополняли роскошные ювелирные украшения с бриллиантами.

В своем фотоблоге актриса показала, как проходила съемка.

Напомним, ранее Сальма Хайек посетила вечеринку Виктории Бекхэм в Лондоне. Праздник состоялся в заведении Oswald's. Актриса появилась на мероприятии с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, но если он надел черный полосатый костюм и белую рубашку, то Сальма решила быть более яркой и выбрала платье изумрудного оттенка.

Сальма Хайек с мужем / Фото: Getty Images

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