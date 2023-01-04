В эффектных образах: супермодель Алина Байкова снялась в новой фотосессии

На этих кадрах она продемонстрировала несколько оригинальных образов.

Украинская супермодель Алина Байкова снялась в новой модной фотосессии. Съемка проходила на улицах Нью-Йорка и в студии, а звезда позировала в нескольких стильный образах.

Автором этой фотосессии стала Моника Баддар - фотограф из Нью-Йорка, специализирующийся на моде, образе жизни и портретной съемке.

В первом луке Алина была запечатлена в лаконичной классической оверсайз-рубашке нежно-голубого оттенка. Позировала она в студии на белом фоне, а дополнением лука стал только насыщенный макияж глаз.

Также Байкова снялась в немного дерзком образе в стиле 90-х. На девушке были широкие джинсы, кроссовки, майка и клетчатая рубашка.

Во время съемки в городе красотка позировала в широких штанах, джемпере и длинном пальто цвета кэмел.

Не обошлось без панка. На одном из кадров модель позировала в черном пиджаке-платье с золотой фурнитурой и черных босоножках.

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