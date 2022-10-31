В эффектных образах: супермодель Синди Кроуфорд снялась для польского Vogue

В профессии она уже 36 лет.

56-летняя американская супермодель и икона стиля Синди Кроуфорд появится в ноябрьском номере Vogue Polska. В издании будет рассказана история потрясающего успеха модели, а также о том, как оставаться популярной столько лет.

Также традиционно героиня Vogue снялась в фотосессии.

Синди позировала в нескольких умопомрачительных образах черного цвета и на белом фоне. Первый лук - обтягивающее платье с длинными рукавами от Tom Ford, которое дополнила шляпа Christian Siriano и босоножки с цепочками.

Второй образ - платье Alaïa с капюшоном и безумно высоком разрезом, который демонстрировал не только стройные ноги модели, но и ее ягодицы. Это получилось очень смело.

Третий лук модели состоял из гламурного кэтсьюта Carolina Herrera, расшитого бисером, и черных туфель.

Также Кроуфорд позировала в черном платье с открытой спиной, фатиновой юбке с косухой и кропнутом жакете с асимметричными штанами.

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