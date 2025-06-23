В эклектичном платье-бюстье: Сара Мишель Геллар посетила гламурное мероприятие в Италии

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

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48-летняя звезда культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» позировала для фото в оригинальном платье-бюстье от бренда Antonio Marras.

Этот наряд из коллекции весна-лето 2025 был эклектичным, ведь состоял из ткани совершенно разных принтов, а также имел бежевый корсет, который подчеркивал фигуру. Этот наряд, как и многие другие из коллекции были вдохновлены актрисой ​​Анной Марией Пьеранджели известной также под псевдонимом Пьер Анджели, которая была родом из Сардинии.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images

Сара Мишель дополнила оригинальное платье лаконичными черными босоножками на каблуках и несколькими лаконичными украшениями. Волосы она просто распустила и сделала легкий макияж.

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Напомним, что недавно стало известно, что Сара Мишель Геллар вернется к своей самой культовой роли. Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую. По такому случаю мы собрали подборку архивных фото, чтобы вспомнить, что носила юная актриса в эпоху, когда мода на вампирские саги только зарождалась — в 90-х и двухтысячных годах.

Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Getty Images Сара Мишель Геллар / © Associated Press Сара Мишель Геллар / © Associated Press