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- Шоу-бизнес
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В эклектичном платье-бюстье: Сара Мишель Геллар посетила гламурное мероприятие в Италии
Сара Мишель Геллар посетила красную дорожку мероприятия Filming Italy 2025, которое прошло в отеле Forte Village Resort в Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия.
48-летняя звезда культового сериала «Баффи — истребительница вампиров» позировала для фото в оригинальном платье-бюстье от бренда Antonio Marras.
Этот наряд из коллекции весна-лето 2025 был эклектичным, ведь состоял из ткани совершенно разных принтов, а также имел бежевый корсет, который подчеркивал фигуру. Этот наряд, как и многие другие из коллекции были вдохновлены актрисой Анной Марией Пьеранджели известной также под псевдонимом Пьер Анджели, которая была родом из Сардинии.
Сара Мишель дополнила оригинальное платье лаконичными черными босоножками на каблуках и несколькими лаконичными украшениями. Волосы она просто распустила и сделала легкий макияж.
Напомним, что недавно стало известно, что Сара Мишель Геллар вернется к своей самой культовой роли. Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а Сара Мишель сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую. По такому случаю мы собрали подборку архивных фото, чтобы вспомнить, что носила юная актриса в эпоху, когда мода на вампирские саги только зарождалась — в 90-х и двухтысячных годах.