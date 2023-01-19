Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В экошубе и лосинах: стильная "Мисс Вселенная-2022" по пути на интервью

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
789
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В экошубе и лосинах: стильная "Мисс Вселенная-2022" по пути на интервью

Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

Модель сфотографировали в Нью-Йорке.

Победительница международного конкурса красоты "Мисс Вселенная-2022", который состоялся на прошлой неделе в Новом Орлеане, 28-летняя модель Р'Бонни Габриэль, попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

После своего триумфа девушка активно посещает различные телепрограммы, где дает интервью, рассказывая о победе в конкурсе, а также о своей работе дизайнером.

Для появления на публике модель выбрала обтягивающие черные лосины, ботинки с прозрачными вставками, а также оригинальную белую рубашку от бренда Saint Sintra с длинными "хвостами", которые делали образ необычным. Также лук она дополнила укороченной зеленой шубой из экомеха.

Р'Бонни Габриэль / © Getty Images
Р'Бонни Габриэль / Фото: Getty Images

А вот на своей странице в Instagram девушка опубликовала милое видео со своим отцом, которого сняли в момент победы Р'Бонни на конкурсе.

Читайте также:

Скандалы конкурса Мисс Вселенная: кто победил и почему страну-террориста допустили к участию

Скандалы конкурса Мисс Вселенная: кто победил и почему страну-террориста допустили к участию

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
789
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация