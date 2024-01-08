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В эксклюзивном платье и с новой прической: Дженнифер Энистон на "Золотом глобусе"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В эксклюзивном платье и с новой прической: Дженнифер Энистон на "Золотом глобусе"

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручений премий "Золотой глобус".

На своеобразной репетиции "Оскара", а именно так называют в кулуарах "Золотой глобус" приехало много знаменитостей. Среди них в отеле Beverly Hilton была и Дженнифер Энистон.

Дженнифер Энистон / © Associated Press
Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

54-летняя звезда вышла на дорожку в черном платье без бретелек от Dolce & Gabbana, сшитом специально для нее на заказ. Дженнифер постриглась и сделала новую прическу, а также обновила цвет волос.

Дженнифер Энистон / © Associated Press
Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

А вечерний образ дополнила лаконичным макияжем в теплых оттенках и серьгами-висюльками, также она сделала темный маникюр и надела кольцо с крупным бриллиантом. На другом пальце у актрисы также было украшение с крупным бриллиантом, а в руках Энистон держала черный кожаный клатч.

Дженнифер Энистон / © Associated Press
Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Также на "Золотом глобусе" появилась певица и актриса Дженнифер Лопес. Она блистала на дорожке в розовом платье с розами и выглядела очень эффектно.

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Дата публикации
Просмотры
381
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