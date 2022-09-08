В эксклюзивном платье от Alexander McQueen: Джулия Робертс блистала на премьере фильма в Лондоне

Джулия Робертс и Джордж Клуни посетили мировую премьеру фильма "Билет в рай" в Лондоне.

54-летняя Робертс вышла на дорожку в сшитом специально на заказ платье от Alexander McQueen и коротком смокинге. Аутфит звезда дополнила черными остроносыми туфлями на каблуках.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

У Джулии были красиво уложены каштановые волосы локонами, ногти были накрашены темным лаком, а на лице был макияж с акцентом на глаза.

Красотка много улыбалась, когда блистала сама перед камерами собравшихся фотографов, а также вместе со своим партнером Джорджем Клуни, который также прибыл на премьеру с женой Амаль.

Джулия Робертс / Фото: Associated Press

Джулия Робертс, Джордж Клуни и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

61-летний Джордж был великолепен в темно-синем костюме-тройке и белоснежной рубашке, а обут был в черные кожаные туфли.

Джулия Робертс и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

В фильме актеры играют супружескую пару в разводе. Их взрослая дочь хочет выйти замуж за местного жителя Бали, и бывшие супруги отправляются вслед за ней на тропический остров, чтобы помешать девушке совершить ошибку.

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