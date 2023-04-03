В эксклюзивном платье, созданном из 60-летнего сари: Приянка Чопра появилась в эффектном образе

Этот ансамбль для нее делали в течение шести месяцев.

Модель и актриса Приянка Чопра решила переосмыслить традиционное индийское сари и появилась на мероприятии в Мумбаи в более современной его версии.

Звезда надела довольно откровенное платье без бретелек, который бренд Amit Aggarwal создал для нее эксклюзивно. Платье было создано путем сочетания 60-летнего винтажного парчового сари Banarasi, сделанного с использованием серебряных нитей и золотого покрытия на шелке хади, драпированного и структурированного. Нижняя юбка платья соединялась с голографическим бюстье, расшитым бисером.

Красивый образ Приянки дополняли украшения от бренда Bvlgari, босоножки с фиолетовыми стразами и красивая укладка. Макияж звезды был ярким и с блестками на глазах. Согласно странице бренда в Instagram, этот ансамбль создавался в течение шести месяцев.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

Это платье Приянка выбрала для торжественного открытия Культурного центра Ниты Мукеш Амбани в Мумбаи, названного в честь местного миллиардера Мукеши Амбани и его супруги-филантропа Ниты Амбани, которые вложили в него средства. В рамках мероприятия Чопра продемонстрировала еще один образ - платье с прозрачной юбкой от бренда Elie Saab из кутюрной коллекции осень-зима 2022.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Associated Press

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