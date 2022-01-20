В экстравагантном балахоне и очках: Наоми Кэмпбелл на фэшн-шоу Louis Vuitton

51-летняя британская супермодель в стильном аутфите посетила Неделю моды в Париже.
Наоми Кэмпбелл посетила сегодня, 20 января, показ Louis Vuitton 2022/23, который состоялся в рамках Парижской недели моды. На нем показали последнюю коллекцию покойного креативного директора Вирджила Абло для Дома моды.
Для фэшн-ивента модель выбрала экстравагантный белый балахон от Louis Vuitton с бежевыми вставками, делающими наряд похожим на спортивные олимпийки. На наряде было изображение велосипедистов и цифр – 1854.
Наряд Наоми скомбинировала с белыми ботильонами с носками цвета металлик.
Волосы Кэмпбелл распустила и спрятала глаза за большими шестиугольными очками. На шее у нее была широкая золотая цепочка с кулоном с изображением спортсмена.
Ранее, модель сходила на ужин в Soho House в шелковом костюме с принтом, черном пальто и кроссовках.
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