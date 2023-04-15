В экстравагантном клетчатом луке: Рэйчел Броснахэн на мероприятии в часть сериала "Удивительная миссис Мейзел"

14 апреля вышел финальный - пятый - сезон комедийного сериала Amazon Studios "Удивительная миссис Мейзел", который рассказывает о женщине-комике.

По этому поводу в честь премьеры Amazon Studios решили организовать для фанатов и актеров шоу настоящий праздник - в Нью-Йорке расстелили розовую ковровую дорожку, организовали фотозоны, а звезды сериала общались с поклонниками и раздавали автографы.

Конечно же главной звездой этого мероприятия была актриса Рэйчел Броснахэн, сыгравшая в сериале главную роль.

Она появилась в клетчатом образ от бренда Thom Browne из весенней коллекции 2023 года. Наряд состоял из укороченной белой рубашки, которую Рэйчел носила с галстуком, жакета с короткими рукавами и ассиметричной мини-юбки в складку. Дополнили ее лук белые носки и остроносые туфли.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

В похожем образе актриса уже появлялась. Несколько дней тому назад образ от Thom Browne, но с мини-шортами, Рэйчел одевала на пресс-конференцию.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Также в Сети появились снимки костюмов и эскизов к сериалу. Известно, что при их создании костюмеры очень детально изучали моду 50-х и 60-х годов рассматривая старые фотографии и журналы Vogue.

Костюмы к сериалу "Удивительная миссис Мейзел" / Фото: Associated Press

Костюмы к сериалу "Удивительная миссис Мейзел" / Фото: Associated Press

Художник по костюмам этого сериала - Донна Заковска - создала для главной героини целых два гардероба. По словам дизайнера, в 1950-х мода в разных частях Нью-Йорка сильно отличалась. Поэтому в Верхнем Вест-Сайде Мидж одета в безупречные коктейльные платья, а в прокуренных клубах Нижнего Манхэттена носит водолазки или юбки-карандаши с карманами.

Костюмы к сериалу "Удивительная миссис Мейзел" / Фото: Associated Press

Костюмы к сериалу "Удивительная миссис Мейзел" / Фото: Associated Press

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