В розовых босоножках и мини-юбке с бахромой: Надя Дорофеева сверкнула стройными ногами на концерте

В розовых босоножках и мини-юбке с бахромой: Надя Дорофеева сверкнула стройными ногами на концерте

Артистка спела в коллаборации с Tvorchi.

На днях состоялся сольный концерт группы Tvorchi на Киевском велотреке. Надя Дорофеева приняла в нем участие. Она вместе с группой исполнила песню "Иди сюда".

На сцене артистка появилась в эффектном экстравагантном образе. На ней был ченый костюм в белую полоску. Он состоял из укороченного жакета с пришитым сверху розовым лифом, а также с мини-юбки с разрезом, украшенным серебристой бахромой и небольшим розовым бантиком.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Лук Надя дополнила розовыми босоножками на высоких каблуках, которые напоминали обувь куклы Барби.

Розовые акценты в аутфите Дорофеевой гармонично выглядели с розовыми волосами солиста Tvorchi – Джеффри.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Вчера @tvorchi_official прокатили Киев по классным трекам из нового альбома! Я была очень рада поддержать ребят и спеть вместе на одной сцене! Обожаю такие спонтанные коллаборации", - подписала снимки певица.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Ранее Надя продемонстрировала стройные ноги в мини-юбке с принтом "собачий зуб".

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