В экстравагантном костюме и с сумкой с перьями: эффектная Анна Саливанчук на премьере фильма

Анна Саливанчук посетила гала-премьеру украинского фильма "Вижу тебя", в котором снялась.

На ивенте она появилась в эффектном образе. На ней был экстравагантный серый костюм, который состоял из юбки миди с разрезом и кроп-топа на бретельках и с белой подкладкой и рюшами. На талии у нее был тонкий пояс-бретелька.

Аутфит Анна дополнила белыми кожаными перчатками, туфлями с острыми носками цвета металлик, а также белой сумочкой, украшенной белыми перьями. У нее была элегантная прическа, макияж смоки-айс и украшения из кружева. Актриса выглядела красивой и стройной.

О фильме:

По сюжету ленты одно странное селфи запускает неожиданные события для украинского военного Матвея: в телефоне он видит красивую блогершу Веронику. Его онлайн-наблюдения превращаются во влюбленность, а внезапная потеря связи подталкивает мужчину на поиски ее в реальном мире. Получилось забавно, трогательно и романтично. Чтобы найти настоящую любовь, иногда достаточно лишь одного сбоя.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Яровенко, Ксения Мишина, Анна Саливанчук и Андрей Фединчик. Через их персонажи лента поднимает тему психологической адаптации, глубоких внутренних трансформаций и поиска новой опоры после травматических событий.

В национальный прокат фильм "Вижу тебя" выходит 26 марта.