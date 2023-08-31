В экстравагантном красном купальнике: модель Playboy продемонстрировала соблазнительную фигуру

Канадская модель Playboy Хлоя Терае снялась в новой пикантной фотосессии и показала, что из этого вышло в Instagram.

Глоя Терае/Instagram

Блондинка перед объективом фотокамеры соблазнительно позировала в экстравагантном красном купальнике с металлической фурнитурой. Свой лук красавица дополнила золотой цепочкой, которая украшала шею, зону декольте и живот.

Глоя Терае/Instagram

Терае похвасталась стройной фигурой и сексуальными изгибами тела.

Глоя Терае/Instagram

Хлоя сделала укладку с локонами, макияж в шоколадно-бронзовых оттенках, французский маникюр с бронзовыми акцентами и украсила руки множеством золотых браслетов.

Глоя Терае/Instagram

Глоя Терае/Instagram

Глоя Терае/Instagram

Напомним, ранее Хлоя Терае позировала на пляже в купальнике персикового оттенка с вырезами и соблазнительным декольте.

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