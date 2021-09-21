В экстравагантном купальнике с пикантным декольте: участница "Холостяка-11" позировала на яхте

Джессика Чеги порадовала фолловеров снимком с отдыха.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" — Джессика Чеги — опубликовала в Instagram фото с отдыха, сделанное летом во время морской прогулки на яхте.

Девушка предстала в экстравагантном купальнике с принтом, в котором ее грудь выглядела сексуально. Сверху она надела белую тунику-халат. На глазах у нее были очки, а в руке она держала стакан.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

В подписи Чеги поделилась мыслями о мечтах и целях.

"Мечты и цели, которые так трудно превратить в реальность. Это вопрос только ваших личных амбиций, что вы себе позволяете. Мы все ограничены априори, поэтому в основном этих размышлений есть осознанность того, что границ нет, а перед тобой полка, с которой ты берешь то, что тебе необходимо. Но смысл в том, что себе это надо позволить.

Лучше отдыхать; лучше питаться; больше заниматься здоровьем; материальные вещи и т.д. Верьте, работайте и позволяйте себе лучшую жизнь", — написала Джесс.

А другая участница "Холостяка-11" и подруга Чеги в проекте — Екатерина Жук — на фото из итальянского отпуска появилась в черном купальнике. Она продемонстрировала стройную и сексуальную фигуру. Позировала девушка у бассейна, стоя на коленях на шезлонге.

Екатерина Жук/Instagram ekaterina_zhukk

Читайте также: Очень смело: участница шоу "Холостяк-11" спустила платье и показала обнаженную грудь

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку