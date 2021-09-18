В экстравагантном купальнике: участница шоу "Холостяк-10" продемонстрировала сексуальный образ

Алина Ляшук показала обольстительный лук и поделилась хорошей новостью.

Участница шоу "Холостяк-10" Алина Ляшук опубликовала в Instagram короткое видео из нового фотосета. Там красавица продемонстрировала сексуальный образ.

Алина позировала перед камерой в черном экстравагантном купальнике, который идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

Аутфит Ляшук дополнила красивой прической с локонами и макияжем.

В подписи девушка поделилась радостью, что она прошла в финал конкурса красоты "Мисс Украина":

"Я в финале @missukraine_official. Сегодня, 18.09.21 осуществилась моя мечта, к которой долго шла и работала над собой Сколько же мной было сделано попыток, чтобы это событие стало частью жизни! Невероятные эмоции счастья хочу помнить!"

Напомним, ранее Алина похвасталась еще одним ярким луком, в котором она предстала в фотосессии. Девушка позировала в розовом купальнике с глубоким декольте и поясом-бантом на талии.

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