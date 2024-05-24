В экстравагантном наряде и роскошных украшениях: экс-"ангел" Victoria's Secret на гала-вечере

Британская модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Леоми Андерсон – посетила ежегодный гала-вечер amfAR, который состоялся в Hotel du Cap-Eden-Roc в рамках Каннского кинофестиваля.

На традиционной гала-вечере amfAR собирали средства в поддержку проектов по борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Леоми появилась там в экстравагантном наряде от бренда Eman Alajlan, состоявшем из черного бархатного платья с короткой пышной юбкой и белой юбки, созданной из блестящих шнурков с кристаллами.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Аутфит модель дополнила атласными черными босоножками с брошями с камнями, короткой прической, макияжем с пышными ресницами, белыми маникюром и педикюром и роскошными украшениями.

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

Леоми Андерсон / Фото: Associated Press

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