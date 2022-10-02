В экстравагантном наряде и с красной помадой: новый красивый образ Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото своего нового эффектного аутфита.

На нем артистка предстала в экстравагантном наряде от украинского бренда Oleynik design studio. Лук она дополнила красивой прической с локонами и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде.

Екатерина закрыла глаза и чувственно позировала перед объективом фотокамеры.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

В посте Бужинская поздравила всех с международным Днем музыки, который отмечали 1-го октября.

"С Днем музыки, друзья!!! Пусть музыка помогает побеждать, жить, ценить, любить", – написала певица.

Напомним, ранее Екатерина выложила серию снимков и видео, на которых показала, как она занимается организацией гуманитарной помощи – продуктовых наборов – для жителей и внутренне перемещенных лиц на Днепропетровщине.

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