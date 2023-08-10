В экстравагантном платье и с черной помадой: эффектная Тина Кароль чувственно позировала в новой фотосессии

Певица в наряде от украинского бренда снялась в красивом фотосете.

Тина Кароль снялась в интересной фотосессии и показала самые лучшие кадры в Instagram. Певица чувственно позировала в объективе фотографа Natalia Kurgan.

Тина предстала в экстравагантном черном платье с пикантным верхом, состоявшим из полосок и банта, от украинского дизайнера Olena Kuzhyk.

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Свой аутфит Кароль дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на черной помаде, красным маникюром и педикюром.

"Сколько нас таких одинаковых, таких разбитых и собранных, таких уязвимых и это делает нас настоящими. Таких мечтательных, стойких и свободных. Иногда бываем огорчены, но боремся вопреки всему. Всегда непокорены, потому что в наших сердцах живет жажда Победы. Как ты сегодня?" – написала артистка в посте.

Напомним, на фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали интересное видео, на котором представлена подборка эффектных образов певицы в стиле куклы Барби.

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