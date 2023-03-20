В экстравагантном платье, портупее и с подсолнухами: лидер группы KAZKA Александра Зарицкая выступила в Техасе

Певица выступила на концерте в поддержку Украины.

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая на днях выступила на концерте "SXSW Stands With Ukraine", который состоялся в рамках фестиваля SXSW в Остине, штат Техас.

На сцене артистка предстала в экстравагантном черном платье с разрезами, которое с одной стороны имело бордовый рукав и длинную бахрому. Лук она дополнила кожаной портупеей и черными сапогами на грубой подошве.

Александра Зарицкая / Фото: Getty Images

Саша сделала волнистую укладку и макияж с черными стрелками и черными линиями на веках.

Александра Зарицкая / Фото: Getty Images

Стойка микрофона была украшена подсолнухами, напоминавшими об Украине.

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