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- Шоу-бизнес
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В экстравагантном топе-жакете с бантом: Скарлетт Йоганссон пришла в гости к Джимми Фэллону
Актриса продемонстрировала лук в стиле эффектной монохромной классики: ничего лишнего, только силуэт, фактура и уверенное присутствие.
Скарлетт Йоганссон стала гостей развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона, где рассказала о съемках в фильме «Мир Юрского периода: Возрождение».
В эфире актриса появилась в стильном образе total black. На ней был топ, напоминавший жакет без верха и рукавов. Он был украшен большим бантом, который придал элегантный акцент. На Скарлетт также были широкие прямые штаны со стрелками и лакированные туфли-лодочки на шпильках.
Йоганссон сделала красивую укладку с мягкими локонами на одну сторону, нежный макияж с темно-бежевым оттенком помады и завершила аутфит блестящими серьгами.
Напомним, Скарлетт Йоганссон в нежно-розовом шелковом платье-трапеции от Prada появилась в Нью-Йорке .