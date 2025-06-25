В экстравагантном топе-жакете с бантом: Скарлетт Йоганссон пришла в гости к Джимми Фэллону

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

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Скарлетт Йоганссон стала гостей развлекательного вечернего шоу Джимми Фэллона, где рассказала о съемках в фильме «Мир Юрского периода: Возрождение».

В эфире актриса появилась в стильном образе total black. На ней был топ, напоминавший жакет без верха и рукавов. Он был украшен большим бантом, который придал элегантный акцент. На Скарлетт также были широкие прямые штаны со стрелками и лакированные туфли-лодочки на шпильках.

Скарлетт Йоганссон / © Getty Images

Йоганссон сделала красивую укладку с мягкими локонами на одну сторону, нежный макияж с темно-бежевым оттенком помады и завершила аутфит блестящими серьгами.

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Напомним, Скарлетт Йоганссон в нежно-розовом шелковом платье-трапеции от Prada появилась в Нью-Йорке .