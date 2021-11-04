В экстравагантной блузке и с роскошными украшениями: Мэй Маск в образе total white сходила на церемонию

В экстравагантной блузке и с роскошными украшениями: Мэй Маск в образе total white сходила на церемонию

Мама Илона Маска, модель и бизнесвумен, вышла в свет в эффектном луке.

Вчера, 3 ноября, в Национальном музее Катара в Дохе состоялась церемония награждения Fashion Trust Arabia Prize 2021. Мероприятие посетила Мэй Маск.

Бизнесвумен выбрала для мероприятия роскошный белоснежный аутфит. На ней была экстравагантная блузка с пышными рукавами, интересным декором на плечах и длинным шлейфом, а также прямые брюки. Наряд Мэй сочетала с бежевыми босоножками на высокой платформе и шпильках.

Мэй Маск / Getty Images

Образ Маск дополнила стильной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были роскошные серьги в виде цветов, на шее - такое же ожерелье, а на пальце - кольцо.

Мэй всегда красиво одевается. Ранее она демонстрировала эффектный лук в алом брючном костюме мужского кроя, под который подобрала черную блузу и туфли без каблука. В руке она держала синюю сумку с аппликацией, а на руках у нее был красивый маникюр.

Мэй Маск / Getty Images

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