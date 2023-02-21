В экстравагантной пуховой куртке за 388 тысяч гривен: Наоми Кэмпбелл сходила на фэшн-шоу

В рамках Лондонской недели моды состоялся показ бренда Moncler Genius. Его посетила Наоми Кэмпбелл.

Модель предстала там в стильном луке. На ней была экстравагантная пуховая белая куртка от Moncler стоимостью 388 тысяч гривен. Она состояла из мягких квадратов, соединенных тканевыми узлами. Куртка имеет съемный капюшон с фирменными кнопками-застежками.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Наоми также надела белую водолазку и широкие брюки, которые сочетала с черной обувью. Волосы модель распустила, заколов несколько прядей сверху, и завершила образ черными очками.

Напомним, на днях Кэмпбелл сходила на афтепати Vogue And Tiffany&Co. На ней было синее платье от Alexander McQueen, расшитое стразами и пайетками. Оно имело американскую пройму и открытую спину.

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