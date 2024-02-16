В экстравагантных штанах и с роскошным колье от Cartier: Тимоти Шаламе на премьере фильма "Дюна"

В Лондоне состоялся премьерный показ долгожданного научно-фантастического фильма "Дюна: Вторая часть". Главная звезда ленты Тимоти Шаламе появилась на фотозоне в стильном аутфите.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

На нем была черная оверсайз футболка и экстравагантные брюки от бренда Haider Ackermann, расшитые серебристыми и золотыми нитями и декором.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

На шее у него был белый воротник и роскошное колье Cartier с более чем 900 драгоценными камнями, а на руке – кольца с камнями и браслеты.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Обут Шаламе был в черные кожаные туфли. Аутфит актер завершил черными очками, которые позже снял.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Тимоти также сфотографировался со своими коллегами по фильму. Самым эффектным в этот вечер была Зендея, которая ошеломила своим образом в винтажных доспехах цвета металлик и с прозрачными пластиковыми вставками от бренда Mugler.

Тимоти Шаламе / Фото: Associated Press

Тимоти Шаламе и Зендея / Фото: Associated Press

Напомним, Тимоти Шаламе на премьере семейного фэнтези "Вонка" появился в стильном кожаном луке от бренда Tom Ford и питонных туфлях.

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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