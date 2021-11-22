В экстремально коротком наряде: эффектная Винни Харлоу на музыкальной церемонии

Платье модели было очень смелым.

27-летняя модель Винни Харлоу стала одним из гостей ежегодной церемонии вручения музыкальной премии American Music Awards, во время которой наградами были отмечены звезды, добившиеся наибольших успехов в этом году. На красной дорожке знаменитость появилась в эффектном мини от бренда Zuhair Murad.

Винни Харлоу / Associated Press

Платье было исполнено их тонкой ткани в восточной стиле и полностью расшито бисером, пайетками и камнями. Наряд подчеркивал стройную фигуру Винни и красиво "играл" во время движений. Образ модель дополнила парой серебристых босоножек и высокой прической с ободком на голове.

Винни Харлоу / Associated Press

Напомним, что именно благодаря Винни в мире начали говорить о витилиго - нарушении пигментации, выражающемся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Девушка сама страдает от этого заболевания, но не видит в нем никакой проблемы ни для работы, ни для жизни. Винни много говорит о витилиго и даже выступала с лекцией на TED, где рассказала о своей жизни с такой особенностью. На протяжении многих лет девушка является вдохновителей для многих людей с таким же диагнозом.

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