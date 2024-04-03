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В экстремально коротком платье-бюстье: рэперша засветила следы купальника на церемонии

В экстремально коротком платье-бюстье: рэперша засветила следы купальника на церемонии

Latto / Фото: Associated Press

25-летняя рэп-исполнительница в сексуальном наряде продемонстрировала неравномерный загар.

Артистка Latto посетила церемонию вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе.

Девушка привлекла наше внимание своим соблазнительным аутфитом. Перед фотокамерами красавица появилась в красном экстремально коротком корсетном платье-бюстье с объемными рюшами внизу от бренда FANCi Club. Наряд едва прикрывал пятую точку Latto, а также акцентировали внимание на следах от купальника в зоне декольте.

Latto / © Associated Press
Latto / Фото: Associated Press

Аутфит звезда дополнила красными атласными босоножками на шпильках. Она распустила волосы, сделала макияж с длинными ресницами, французский маникюр, украсила уши золотыми серьгами с красными сердцами, а руки – золотыми браслетами.

Latto / © Associated Press
Latto / Фото: Associated Press

Она игриво позировала на фотозоне, демонстрируя свою пышную и сексуальную грудь.

Latto / © Associated Press
Latto / Фото: Associated Press

Кстати, Latto любит провокационные луки. Недавно она вышла на сцену в пудровом кэтсьюте с серебряными листочками на пикантных местах.

Latto / © Associated Press
Latto / Фото: Associated Press

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