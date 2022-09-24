В экстремально коротком платье и рядом с украинским артистом: Ирина Федишин показала фото из Испании

Ирина Федишин опубликовала в Instagram фотографию, на которой она запечатлена с Орестом Лютым (Антин Мухарский). Одета певица в черное кружевное экстремально короткое платье, к которому прикрепила сине-желтую ленту и белые кеды. Лук она дополнила стильными очками и укладкой с локонами.

Ирина Федишин и Орест Февраль / Фото: Instagram Ирины Федишин

Вчера Ирина вместе с Орестом Лютым выступили на благотворительном концерте в Мурсии. А сегодня у звезд благотворительный концерт в другом испанском городе.

"А 25 сентября ждем благотворительный концерт в Марбее, в Congress Palace ps: и самое главное, ВСЕ средства, которые будут собраны с концертов, пойдут на закупку техники для ВСУ", — написала артистка под фото.

Напомним, ранее Федишин показала фотографию из Португалии, где она позировала в малиновом костюме с полосатыми вставками и в белом топе.

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