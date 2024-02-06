В экстремально коротком платье-кольчуге и с волосами цвета сладкой ваты: Меган Фокс на вечеринке

Меган Фокс посетила вечеринку Jam for Janie Grammy в Лос-Анджелесе.

На ивенте она появилась в провокационном аутфите. На звезде было экстремально короткое платье-кольчуга с металлическими украшениями-пайетками, под которым отсутствовал бюстгальтер. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Сверху Меган надела черную пушистую шубу, спущенную к локтям. Обута она была у босоножки цвета металлик на высоких платформах, к которым подобрала сумочку в тон.

Фокс продемонстрировала новую прическу – она выкрасила волосы в цвет сладкой ваты – розовый. Звезда сделала макияж с нежным блеском на губах и дополнила аутфит пирсингом в носу и металлическим украшением на губе и подбородке.

Напомним, Меган Фокс попала под прицел папарацци в длинном пальто и с красными волосами.

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