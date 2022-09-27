В экстремально коротком платье: обольстительная Деми Роуз выпила вина в саду

Деми Роуз опубликовала в Instagram видео, на котором она предстала в соблазнительном аутфите.

Модель появляется в черном экстремально коротком платье, которое точно не прикрывает его пышные ягодицы. Но этого нам не показали, оставив интригу.

Наряд также имеет сексуальное декольте, которым красавица блеснула на камеру.

Образ Деми дополнил элегантным низким пучком и макияжем с акцентом на красной помаде.

Роуз готовится к романтическому ужину в саду. Она соблазнительно пьет белое вино, ставит почему-то свои черные босоножки на шпильках на тарелку и ожидает, наверное, своего бойфренда.

"Приглашаю вас на ужин", – подписала она видеоролик.

Напомним, Деми продемонстрировала сексуальные формы в кружевном белье и прозрачном халате.

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