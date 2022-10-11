В экстремально коротком платье: певиица Мэрайя Кэри опять появилась на публике в гламурном образе

Сопровождал ее огромный штат подчиненных. Верояно в Нью-Йорк певица прилетела по работе, поскольку совсем недавно объявила, что собирается выпустить детскую книгу.

52-летняя американская поп-звезда Мэрайя Кэри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Знаменитость безумно любит внимание журналистов и фотографов, поэтому была в восторге, когда ее начали фотографировать. В отличии от многих других знаменитостей Кэри посылала фотографам воздушные поцелуи, широко улыбалась и буквально светилась от счастья.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Но тем не менее, больше всего внимание привлек ее образ, ведь на знаменитости было экстремально короткое черное платье со стразами и аппликацией.

Наряд она дополнила длинной черной накидкой с расклешенными рукавами и черными босоножками на платформе и высоких каблуках.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Также в этом луке присутствовали стильные очки от Louis Vuitton с темными линзами, и элегантная прическа с легкими локонами. В этих очках не так давно Мэрайя уже появлялась, но тогда с ней произошел небольшой конфуз - платье Кэри немного задралось, и она засветила утягивающее белье.

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