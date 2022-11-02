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В экстремально короткой юбке: бразильско-американская актриса сверкнула ягодицами на улицах Лос-Анджелеса

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В экстремально короткой юбке: бразильско-американская актриса сверкнула ягодицами на улицах Лос-Анджелеса

Клаудия Аленде / Фото: Getty Images

Клаудия Аленде вышла на прогулку в обольстительном образе в спортивном стиле.

26-летняя бразильско-американская актриса и певица Клаудия Аленде попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Девушка выглядела сексуально в спортивном луке.

Клаудия Аленде / © Getty Images
Клаудия Аленде / Фото: Getty Images

На ней был салатово-черный кроп-топ с длинными рукавами и пикантным декольте, а также экстремально короткая лакированная юбка плиссе. Фотографы запечатлели Клаудию сзади, когда она светила своими упругими ягодицами.

Клаудия Аленде / © Getty Images
Клаудия Аленде / Фото: Getty Images

Аутфит Аленде дополнила замшевыми черными ботфортами и черной повязкой с салатовым логотипом. Она распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и салатово-черный маникюр.

Напомним, ранее фотографы подловили Клаудию на пляже. Она в бело-голубом бикини на завязках с принтом тай-дай хвасталась сексуальной фигурой.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1033
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