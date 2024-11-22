В экстремально короткой юбке и колготках в горошек: эффектный образ звезды TikTok на вечеринке

Звезда TikTok Мередит Даксбери посетила вечеринку по случаю открытия магазина Aritzia SoHO в Нью-Йорке.

Девушка привлекла к себе внимание эффектным образом. Она была одета в черный приталенный жакет, черную экстремально короткую юбку и капроновые колготки в черный горошек. Наряд мини прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Мередит Даксбери / Фото: Getty Images

Аутфит Мередит дополнила черными босоножками на шпильках. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с нюдовой помадой, персиковыми румянами, черными стрелками и бровями-нитками. Бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах завершили лук Даксбери.

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