В экстремально короткой юбке и колготках в горошек: эффектный образ звезды TikTok на вечеринке

Мередит Даксбери выбрала для своего появления пикантный лук total black.
Звезда TikTok Мередит Даксбери посетила вечеринку по случаю открытия магазина Aritzia SoHO в Нью-Йорке.
Девушка привлекла к себе внимание эффектным образом. Она была одета в черный приталенный жакет, черную экстремально короткую юбку и капроновые колготки в черный горошек. Наряд мини прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.
Аутфит Мередит дополнила черными босоножками на шпильках. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала макияж с нюдовой помадой, персиковыми румянами, черными стрелками и бровями-нитками. Бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах завершили лук Даксбери.
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