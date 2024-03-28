В экстремально короткой юбке: пышнотелая модель продемонстрировала растяжки и целлюлит

29-летняя Грейси Бон мотивирует своих фолловеров любить и принимать себя такими, какие они есть.

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – опубликовала в Instagram новую порцию снимков. Она устроила себе импровизированный фотосет в стиральной комнате.

Позировала девушка в белой укороченной майке в рубчик с надписью Future Milf, обнажавшая снизу ее пышную грудь. Верх Бон скомбинировался с красной перламутровой экстремально короткой юбкой.

Грейси Бон/Instagram

Грейси с разных ракурсов продемонстрировала свои огромные ягодицы и тонкую талию.

Грейси Бон/Instagram

Грейси Бон/Instagram

А еще она не стесняется своих растяжек на животе и целлюлита на бедрах, на которых акцентировала внимание в подписи к фото.

Грейси Бон/Instagram

Грейси Бон/Instagram

"Как мило я выгляжу со всеми моими целлюлитами и растяжками. Попробуйте не влюбляться, потому что я не умею готовить, убирать, скрабить или гладить, почему я до сих пор одинока", — написала Бон.

Грейси Бон/Instagram

Модель любит себя такой, какой она есть, и вдохновляет других делать так же.

Напомним, ранее Грейсф Бон показала, как выглядит ее фигура в зеленом бикини на завязках.

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