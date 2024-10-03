В элегантном ансамбле и с кружевным веером: эффектный выход Тильды Суинтон

63-летняя актриса разбавила свой лук яркой красной помадой.
Тильда Суинтон продемонстрировала эффектный аутфит на премьере фильма "Комната по соседству" (The Room Next Door), которая состоялась в рамках кинофестиваля в Сан-Себастьяне.
Актриса предстала в черном ансамбле, состоявшем из полупрозрачного верха с рюшами и блестящими пайетками, а также пышной атласной юбки с разрезом спереди.
Обута она была в черные туфли на шпильках. Драматизму образу придал черный кружевной веер.
Суинтон сделала объемную укладку, зачесав ее назад, фирменный макияж с красной помадой и темно-коричневый маникюр.
Напомним, Тильда Суинтон пришла на Венецианский кинофестиваль в белом закрытом платье миди от бренда Alaïa. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и асимметричный подол.
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