В элегантном бархатном наряде: Дакота Джонсон посетила мероприятие в Калифорнии

В этот раз она выбрала строгий наряд.

Звезда "Пятидесяти оттенков серого" Дакота Джонсон сейчас активно пиарит свой новый проект - драматический фильм "Незнакомая дочь", где сыграла одну из главных ролей. Также эта картина, снятая на основе одноименной новеллы Элены Ферранте, стала режиссерским дебютом для актрисы Мэгги Джилленхол.

Сейчас команда, работавшая над этим фильмом, посещает различные кинопоказы и фестивали. Например, на прошлой неделе Дакота побывала на Лондонском кинофестивале, где продемонстрировала интересный образ в нежном платье от бренда Gucci, которое было украшено множеством стразов и перьями.

Дакота Джонсон / Associated Press

А вот на этих выходных актриса вернулась в США, где посетила показ в кинотеатре Смита-Рафаэля в Калифорнии. На этот раз перед показом картины Дакота позировала в черном элегантном бархатном платье от бренда Alessandra Rich.

Наряд был приталенным, имел рукава-фонарики и красивые пуговицы в виде сердечек спереди. Дополнила свой аутфит Дакота черными туфлями-лодочками, прической-пучком и ожерельем на шее.

Дакота Джонсон / Getty Images

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