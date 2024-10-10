В элегантном бархатном платье на премьере: Селена Гомес подчеркнула фигуру нарядом от Schiaparelli

Актриса и певица Селена Гомес появилась на премьере фильма "Эмилия Перес" в Лондоне. Мероприятие состоялось в рамках 68-го Лондонского кинофестиваля в отеле Corinthia Hotel London.

32-летняя Селена позировала фотографам в облегающем фигуру черном бархатном платье от Модного Schiaparelli. Это был приталенный наряд из плотной ткани и с вертикальными строчками. В верхней части платья - над грудью - его украшал небольшой вырез с золотой отделкой в виде замочной скважины.

Селена дополнила лук массивными золотыми украшениями от бренда, а также черными туфлями, лаконичными макияжем и прической.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

Селена заметно похудела и выглядит сейчас сногсшибательно. Особенно часто она выбирает черные платья, чтобы подчеркивать свою красивую фигуру. Недавно фильм "Эмилия Перес" также представили на 62-м Нью-Йоркском кинофестивале и Селена вышла к фотографам в наряде с бантом от бренда Vera Wang.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

А в сентябре подобное платье черного цвета Селена надела на 76-ю церемонию вручения премии "Эмми". Гомес блистала в длинном платье от бренда Ralph Lauren.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

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